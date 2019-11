VEWS s'offre une nouvelle formule !

La nouvelle version de VEWS - Teaser - 03/11/2019 Dorénavant, VEWS TV sera un journal de 5 minutes tout en images, diffusé entre 22h00 et 23h00 sur La Deux et sur Auvio. Tous les sujets y seront abordés et vous découvrirez un résumé de l’actu du jour sous un angle légèrement décalé, avec un pas de côté. Une voix off commente les images importantes avec im-pertinence et légèreté. En bref : VEWS propose une actu qui fait sens pour les jeunes, qui étonne, qui peut être inspirante et qui suscite l’envie de partager ce qu’on sait. RDV en TV sur La Deux et sur Auvio. Sans oublier le rendez-vous digital avec les capsules qui continuent sur la page Facebook de VEWS.