Vacances naturistes : Ils franchissent le pas pour la première fois

En cette fin de vacances, nous nous intéressons à ces vacanciers pas tout à fait comme les autres. Cet été, certains vacanciers ont choisi de voyager très léger, car leurs vacances, ils comptent bien les passer tout nus. Qui sont les nouveaux adeptes de cette pratique ? A quoi ressemble la vie des nudistes au quotidien ?

Au camping de Montalivet, en Gironde, Angélique et Ludovic vont passer leurs vacances dans le plus simple appareil pour la première fois. Surmonteront-ils leur pudeur et le regard des autres ? Au large de Toulon, sur l'île du Levant, berceau du naturisme en France, la nudité fait partie du décor. Stéphanie, Michaël et leurs trois enfants prennent chaque été la route des Cévennes pour des vacances naturistes en famille...

