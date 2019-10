Une soirée de "Rire ensemble" présentée par Kody, ce jeudi 10 octobre sur la Deux!

Ce jeudi 10 octobre, à 20h35, découvrez le grand Gala "Rire ensemble" présenté par Kody avec, en invités, Guillermo Guiz, Cécile Djunga, PE, et bien d'autres!

Ce jeudi, 10 octobre, "Rire Ensemble" revient pour sa 2e édition, en prime, sur la Deux, présenté par l'inégalable Kody!

A ses côtés, de nombreux humoristes se succèdent sur scène, afin de botter les fesses aux discriminations en tous genres.

Guillermio Guiz, Cécile Djunga, Zidani, PE, Shirley Souagnon, Florence Mendez, Thomas Wiesel, Bun Hay Mean, Donel Jack'sman, Inno JP et Dena.

Cette grande soirée, initialement engagée "Contre le Racisme", et intitulée comme tel, est aujourd'hui rebaptisée "Rire Ensemble". La volonté des organisateurs étant d'élargir l'évènement à toutes formes de discriminations et contrer celles-ci avec la meilleure arme : l'humour!

Cette deuxième édition abordera un enjeu très actuel, le harcèlement de rue et, plus généralement, les questions de l'égalité homme/femme et de respect de l'autre.

Une soirée de vivre et surtout de "Rire ensemble" ce jeudi, 10 octobre, à 20h35 sur la Deux!