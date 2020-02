Une séance VIP sous le signe de l’aventure avec "Spirou et Fantasio" et "Au Cœur de l’Océan"

Les festivités commencent directement avec le 4e long métrage d’Alexandre Coffre. Il réalise l’adaptation de la BD “Les aventures de Spirou et Fantasio”. Un duo incarné par Thomas Solivérès ("Intouchables"), dans la peau du célèbre groom, et Alex Lutz ("Catherine et Liliane") dans celle de Fantasio. A leurs côtés, on retrouve également Géraldine Nakache, Ramzi ou encore Christian Clavier, un casting de premier choix.

Un film qui devrait ravir les petits comme les grands mais surtout les nostalgiques de cette BD culte.