Une femme prêtre, une rebelle qui défie le Vatican

François Mazure aborde la question de la prêtrise pour les femmes à travers le documentaire de Marie Mandy. Nous y suivons Myra Brown qui se prépare à être ordonnée prêtre à Rochester, Etat de New-York. Cette petite communauté catholique rebelle des Etats-Unis défie le Vatican depuis des décennies.

L’Eglise catholique refuse depuis toujours d’ordonner des femmes prêtres. Pourtant, Myra Brown, une femme afro-américaine de 50 ans, mère de 3 enfants, se prépare à être ordonnée prêtre. Elle prêche dans la petite communauté catholique rebelle Spiritus Christi, à Rochester, dans l’état de New-York, qui défie depuis deux décennies le Vatican en offrant une place importante aux femmes et à tous ceux que l’Eglise n’invite plus autour de la table (les divorcés, les gays). Nous suivons la préparation de Myra à son ordination dans cette église où le curé est depuis longtemps une femme.

Nous la voyons dépasser les obstacles auxquels elle est confrontée. Elle doit faire face au racisme, au sexisme (" comment peux-tu vouloir devenir prêtre alors que tu n’es pas un homme et même pas blanche ? "). Chanteuse de negro-spirituals, fervente défenseure de la justice sociale, digne successeure dans ses prêches de Martin Luther King, Myra défend tous les exclus et prêche pour une église ouverte et égalitaire. Elle invite aussi à une lecture plus féminine des Ecritures, dans laquelle Dieu n’aurait plus de genre. A travers l’exemple de cette petite communauté très engagée, c’est toute l’Eglise catholique qui est questionnée sur ses résistances, alors que Myra rejoint les 300 femmes prêtres déjà ordonnées à travers le monde.

"Une femme prêtre, la passion selon Myra" à ne pas manquer dans DOC SHOT à 22h30 sur La Une le jeudi 14 novembre. A voir aussi dans "Regard sur" le lundi 18 novembre sur la Trois