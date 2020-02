Une enquête choc sur le commerce sexuel en Irak

François Mazure vous propose une enquête choc en Irak. En collaboration avec un journaliste infiltré, Nawal Al Maghafi de la BBC Arabic, a enquêté sur des religieux chiites dans certains sanctuaires à Bagdad et à Karbala. Elle y a découvert l'exploitation de filles et de jeunes femmes vulnérables, piégées dans un "mariage d'agrément" avec l'aide de religieux. Certains de ces religieux gagnent également de l'argent en aidant des hommes qui veulent avoir des relations sexuelles avec de très jeunes filles.

Plusieurs journalistes de la BBC ont enquêté en Irak, en plein cœur de Bagdad et de Karbala sur le " Mut’a " ou mariage de plaisir. Cette pratique religieuse controversée chez les chiites consiste en une union temporaire, pour laquelle la femme est rémunérée. Un tel mariage n'a pas besoin d'être officialisé : il suffit d'un accord oral par lequel l'homme et la femme se donnent en mariage l'un à l'autre. Selon le droit irakien, le "mariage de plaisir" est illégal. Les autorités religieuses condamnent aujourd’hui officiellement cette pratique. Mais certains responsables religieux, officieusement, tiennent un tout autre discours et valident ces unions de courte durée. Quinze années après la guerre, le nombre de veuves irakiennes est estimé à un million. En raison de la pauvreté, de nombreuses femmes sont contraintes d'accepter le "mariage de plaisir". Certains de ces "mariages" durent seulement… une heure. Le temps d'avoir des rapports sexuels. Quelques-unes des filles "mariées" de la sorte ont à peine neuf ans. Certains religieux vont d’ailleurs jusqu’à donner des conseils par rapport à la préservation de la virginité des filles mineures. Certains religieux se font même de l’argent pour " valider " ces unions. Proxénétisme ? La seule façon d’obtenir des preuves de l’implication de religieux dans ce commerce sexuel était la caméra cachée. C’est donc à l’insu des protagonistes religieux que les images ont été filmées. Des images qui lèvent le voile sur l’exploitation sexuelle des jeunes femmes par une élite religieuse…

