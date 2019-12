Une comédie hilarante et politiquement incorrecte avec Éric Judor et Blanche Gardin

Parce que c'est drôle, très drôle ! Eric Judor et les scénaristes Noé Debré et Blanche Gardin s’en sont donnés à cœur joie pour caricaturer altermondialistes, féministes, vegans et néo-babas-cool. Cette comédie est teintée d’un humour aussi loufoque et séduisant que politiquement incorrect.