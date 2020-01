Une cérémonie des "Magritte du cinéma" marquée par les productions RTBF

L’humoriste, comédien et chroniqueur radio Kody sera le maître de cérémonie de cette magnifique soirée. Visage bien connu de la RTBF, il est l’un des piliers du Grand Cactus depuis 2015. Habitué de la scène, il joue ses spectacles (pièces de théâtre et stand-up) et il est membre de la troupe du Kings Of Comedy Show ainsi que de l’Agence tous rires. Très touché par le monde du cinéma, il s’est fait remarquer dans le grand écran.

On l’a vu notamment dans “Le tout nouveau testament” de Jaco Van Dormael, diffusé ce lundi 20 janvier dans votre Soirée VIP sur La Une. Et dans “Comment j’ai rencontré mon père” avec François-Xavier Demaison ou encore “Ma reum” avec Audrey Lamy.

Pour cette 10e cérémonie, Kody enfilera un nouveau costume et présentera cette soirée avec sobriété, élégance et une dose d’irrévérence. Juste après les Magritte, vous pourrez le retrouver à l’affiche de plusieurs comédies comme "Lucky" d’Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek) qui sort en salle en février 2020, aux côtés de Michaël Youn, Florence Foresti et François Berléand.