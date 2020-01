Une belle équipe... pour un beau challenge

L’heure est grave à Clourrières, petite ville des Haut de France : il ne reste plus au SPAC, l’équipe de foot locale, que 3 matchs à jouer pour espérer se maintenir dans le championnat de district. C’est faisable et tout le monde est remonté à bloc pour que la relégation soit évitée. Mais une bagarre avec un club adverse envoie valser tous les espoirs. Déclaré fautif, le SPAC est sévèrement sanctionné avec une suspension de tous les joueurs jusqu’à la fin de la saison… Et si tout n’était pas perdu. Et si les femmes de Coullières enfilaient le maillot, chaussaient les crampons et jouaient ces trois matchs décisifs…

Feuille de match Les Footeuses - © Roger Do Minh Le réalisateur franco-algérien Mohamed Hamidi aime le choc des cultures, celui entre la France et l’Algérie comme dans ses deux premiers films : " Né quelque part " et " La vache ", ou celui entre Paris et la banlieue, avec il y a tout juste un an, " Jusqu’ici tout va bien ". Le choc des cultures qu’il s’amuse à mettre en scène dans " Une belle équipe ", c’est celui qui à l’occasion peut se produire entre les hommes et les femmes… un vaste sujet ! Et l’occasion que Mohamed Hamidi est allé chercher avec le foot, un sport populaire qui a toujours, partout et de tout temps fédéré énormément de gens… et un autre vaste sujet ! Et c’est à l’échelle d’une petite ville du Nord de la France (cependant ne cherchez pas Coullières sur une carte de France, la ville n’existe pas !), connu pour sa ferveur footballistique, que le réalisateur a choisi de jouer ce match inédit hommes-femmes.

Carton jaune Les Footeuses - © Roger Do Minh Alors que l’idée lancée de constituer une équipe de femmes pour remplacer tous les joueurs sanctionnés se concrétise, les futures recrues doivent se préparer à jouer les 3 matchs du calendrier face à des équipes d’hommes… pas la mission la plus simple pour l’entraineur, qui entre autres choses, doit composer avec des candidates très motivées, mais pour la plupart très novices sur un terrain de foot. Outre cet affrontement grandeur nature qui s’annonce, un match dans le match est également à l’ordre du jour quand toutes ces femmes de cette nouvelle équipe vont, selon les cas, avoir maille à partir avec certains vieux réflexes bien masculins qui voudraient qu’elles ne bougent pas (ou le moins possible) de la place qui leur a été depuis très (trop) longtemps assignée.

Ligue de champions Les Footeuses - © Roger Do Minh On vous laisse découvrir et savourer l’issu de ces deux matchs, mais on vous assure déjà qu’ils valent leur pesant de scènes franchement amusantes, d’émotions et de rebondissements. Avec une équipe d’acteurs conduite par Kad Merad où l’on retrouve un Alban Ivanov et un Guillaume Gouix très en forme, et une équipe d’actrices emmenée par Céline Sallette où l’on se régale des prestations de Laure Calamy et de Sabrina Ouazani, le match peut commencer… ne le ratez pas que vous soyez amateurs de foot ou non !

UNE BELLE EQUIPE - Au cinéma le 15 janvier. - 07/01/2020 Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy et Guillaume Gouix. Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison.Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat.Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

