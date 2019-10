Après le mariage, Elizabeth Hendrickson enchaîne les bonnes nouvelles ! Sur les réseaux sociaux, l’interprète de Chloé Mitchell dans le feuilleton "Les feux de l’amour" vient d’annoncer sa grossesse… non sans une touche d’humour.

Mariés en juin dernier, Elizabeth Hendrickson et son mari Rob Meder seront bientôt parents pour la première fois. La nouvelle est tombée cette semaine sur le compte Instagram de l'actrice, sous une photo de son ventre joliment arrondi.

La star ironise : "Non, mon ventre n’est pas rempli de bagels, il est rempli de bagels ET d’un BÉBÉ !". On sait déjà qu’il s’agit d’une petite fille qui devrait naître en mars 2020. "Nous avons hâte de rencontrer notre petite fille" écrit-elle.

Un parcours difficile

Toujours sous le même poste, on apprend que son combat pour avoir un enfant à 40 ans n’a pas été facile. "J’ai hâte d’en parler plus publiquement, d’entendre vos histoires, de partager vos expériences et d’en apprendre autant que possible grâce à vous. Je vais enfin être mère et j’ai hâte de savoir ce que l’avenir a en réserve !" continue la future maman.

Tous nos vœux de bonheur !

Elizabeth Hendrickson a rejoint le casting des "Feux de l’amour" pour la première fois en 2008. Son personnage, Chloé Mitchell, a ensuite quitté le feuilleton en 2014 et est de retour à l’écran depuis 2017.

"Les feux de l’amour", c’est tous les jours de la semaine à 12h sur La Une.

1 images Une actrice des Feux de l’amour attend un heureux événement ! Capture Instagram @e.c.hendrickson