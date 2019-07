Une 7e saison riche en Lives !

Alice on the roof est la plus simple et la plus sympa des jeunes femmes. Elle l'a prouvé tout au long de l'émission, notamment avec " La fille sur le toit " où elle évoque son peu d'intérêt pour les mondanités. Sur le plateau de 69 minutes sans chichis, ce soir-là, plus rien d'autre ne comptait que la rose Alice et son synthé rouge. Une voix en or pour un moment hors du temps...

Dans un délicieux moment au xylophone, l'artiste a aussi révélé comment lui vient l'inspiration...