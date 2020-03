DOC SHOT : "Opération Rubicon, un réseau d'espionnage au cœur de la Suisse"

François Mazure vous emmène cette fois en Suisse pour faire la lumière sur l'opération RUBICON. Cette enquête a fait l'effet d'une bombe au plus haut sommet de l'Etat. Après des années de suspicion, les faits sont là : la Suisse a bel et bien hébergé l’opération d’espionnage la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.

Longtemps suspectée, l’entreprise suisse de matériel de communication Crypto était secrètement contrôlée par le CIA et l’espionnage allemand. Grâce à des machines truquées, plus de cent pays à travers le monde ont été espionnés. Que savait la Suisse ? Dans quelle mesure sa neutralité et ses relations diplomatiques sont-elles compromises ?

