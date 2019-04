Un rendez-vous privilégié avec blackwave.

blackwave. (sans majuscule et avec un point à la fin) est en pleine ascension de la scène hip-hop jazzy belge. Pourtant, le duo anversois formé de Willem Ardui et Jaywalker, lorgne vers l'international, on ne pourrait lui donner tort ! Déjà coup de cœur de Pure en juin dernier, leur musique surfe les ondes des plateformes musicales et des radios belges du nord au sud du pays depuis pratiquement deux ans ! Ils ont produit un EP baptisé " Mic Check " sorti en 2017, suivi en 2018 des singles " GoodEnough ", " Whasgood?! " et " Swangin " ! Le tandem a écumé les scènes des festivals l'été dernier avec succès puis a signé un sold out à l'AB en automne dernier. Aujourd'hui, la formation entourée d'excellents musiciens se prépare à donner son plus grand concert dans sa ville natale ce mardi 23 avril 2019!

Le showcase sera également diffusé sur La Deux, le mercredi 17 avril dès 23h05.