Un reality show trop mignon (avec des animaux) débarque à la RTBF

Dans “Nounous pour animaux”, vous suivrez des personnes formidables qui aident les bébés animaux orphelins. On les appelle les “Wildlife Nannies” !

Vous voyagerez donc (à travers votre télé) dans le monde entier – Europe, Afrique et Australie – pour découvrir le travail de ses spécialistes des animaux avec leurs bébés adoptés. Plus réconfortant et mignon, on n’a pas trouvé.

Chaque épisode dure 30 minutes, et sera composé de 2 à 3 histoires.