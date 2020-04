Un peu d'histoire avec Guy Lemaire. Le rêve fou de Guillaume d'Orange : relier la Meuse et le Rhin

Le rêve de Guillaume d'Orange - Les Ambassadeurs à Houffalize (16/27) - 13/05/2019 C’est à Tavigny qu’est née une partie du rêve fou de Guillaume d’Orange, Roi des Pays-Bas : relier la Meuse et le Rhin, en passant par l’Ourthe et la Moselle. Il prévoit la canalisation de 300 à 400 kilomètres de voie navigable et la construction de 205 écluses. Et puis il y a Bernistap, qui révèle des sommets atteignant 487 mètres d’altitude. Guillaume 1er et ses ingénieurs vont alors imaginer un souterrain, long de 2500 mètres.