"Un Monde Positif" : Jonathan Bradfer vous présente son voyage hors des sentiers battus

Rappelez-vous : avant d’explorer le monde, Jonathan Bradfer a été présentateur de l’émission culte “Génie en herbe”. Vous l’avez aussi aperçu dans les chroniques sportives, puis dans le JT de la Deux, en tandem avec Ophélie Fontana.

Mais depuis 2017, Jonathan a radicalement changé de vie : il a vendu sa maison, sa voiture, et il est allé découvrir ce qu’il y a de plus beau sur Terre, hors des sentiers battus, pour ensuite nous le faire partager. Avec sa femme Pascale Sury, photographe, ils mènent désormais une vraie vie de nomade, simple, sans beaucoup d’argent… mais faite de beaucoup d’amour et de sérénité. Après un an à glaner les initiatives les plus inspirantes de la planète, Pascale et Jonathan sont revenus en Belgique avec un film documentaire qui a cartonné, et un livre qui raconte leurs aventures, encore en vente dans les libraires. Mais déjà, il est temps de repartir. Il reste encore beaucoup à découvrir et à partager.