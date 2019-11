Après l'Espagne, La Deux vous propose un regard géographique sur la merveilleuse Italie

À partir de fascinantes images aériennes et des séquences racontées par le comédien Laurent Lucas, le documentaire "Un jour en Italie" propose un survol inédit de l’Italie. De l’aube à la nuit, il montre les multiples facettes d’un pays qui tente de dépasser ses fractures.

Depuis les montagnes des Alpes jusqu'au sud de la Sicile, la péninsule Italienne s'étire sur plus de 1.700 kilomètres, comme un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Située à la rencontre de plaques tectoniques actives, l'Italie est sans cesse menacée par des séismes et des éruptions volcaniques. Quatrième puissance économique Européenne, l'Italie trouve sa force dans sa diversité et ses particularismes régionaux. Le temps d'une journée, l'Italie se raconte au rythme de ses anciennes cités Etat. Milan et Rome - ainsi que Turin, Naples et Palerme - sont les pôles d'attraction de ce territoire traversé par les influences multiples hérité de leur l'histoire.

Un documentaire réalisé par Roland Theron et jean-Philippe Urbach à découvrir le mardi 03 décembre à 20h30 sur La Deux

