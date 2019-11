"Un jour en Espagne" partez à la découverte d'un pays en pleine mutation

De l'aube à la nuit, de Madrid à Barcelone, en passant par Bilbao ou Séville, le documentaire présente les multiples facettes de l'Espagne, comme on la voit rarement… Dirigée actuellement par le socialiste Pedro Sánchez Pérez-Castejón, l'Espagne a connu, après les années de dictature, une modernisation et une croissance économique inégalées sur le Vieux Continent.

Mais les crises économique, sociale et constitutionnelle qui l'ont ébranlée depuis dix ans l'ont conduite à des choix stratégiques importants, en matière d'immobilier et de tourisme, notamment. Redéfinir ses modèles de développement et ses priorités économiques est devenu crucial pour son avenir alors que la révolte catalane a montré que sa cohésion territoriale était remise en question.

Pays ouvert sur la mer Méditerranée et l'océan atlantique, l'Espagne est la cinquième puissance économique de l'union européenne. Le pays a connu après les années de dictature, une modernisation et une croissance économique inégalées en Europe. Depuis le ciel, nous découvrons un pays en pleine mutation, et dont la cohésion territoriale est aujourd'hui remise en question. De l'aube à la nuit, le pays se raconte au rythme de ses petites et grandes villes chargées d'histoire et aujourd'hui moteurs de son économie: Madrid, Barcelone, Bilbao, Valence, Séville... de ses différents littoraux et de ses grandes provinces maritimes qui, du nord au sud, attirent les touristes du monde entier et accueillent les activités portuaires en pleine transformation.

Nous découvrons de vastes zones rurales d'Estrémadure, de La Manche, des vallées du Duoro et de l'Ebre, d'Andalousie ou de Murcie, comme les vastes espaces sauvages et réserves naturelles que compte le pays.

"Un jour en Espagne", un documentaire de Timothée Janssen à voir le mardi 26 novembre dès 20h30 sur La Deux.