"Un jour au Royaume-Uni", un documentaire pour découvrir les multiples facettes du royaume

Au large du continent européen, le Royaume-Uni regroupe 4 nations : l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, et l’Irlande du Nord. Cette construction géopolitique originale constitue la 5e puissance mondiale. Le documentaire révèle le double visage de ce royaume, uni par l'histoire mais traversé de clivages qui en menacent l'unité et en façonnent les paysages : entre Londres et le reste du pays, entre le Nord et le Sud, entre des territoires désertés et des villes saturés...

Le Royaume-Uni s'étire depuis les falaises de craie de la manche jusqu'aux fjords du Nord de l'Ecosse. Avec ses 16.000 km de côte, ses reliefs contrastés et sa répartition inégale de la population sur le territoire, le Royaume-Uni est un territoire de contrastes.

Illustré d'images aériennes, d'infographies et de cartes interactives, ce documentaire évoque les multiples facettes du Royaume-Uni en faisant la part belle à l'économie et aux différentes industries des quatre nations ainsi qu'aux différentes mutations de la ville de Londres.

Un film de Roland Théron et Thimothée Janssen à découvrir le mardi 14 janvier à 20h30 sur La Deux.