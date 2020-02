Un George Clooney magistral et charismatique dans le rôle d’un soldat gradé

La chef décoratrice du film s’est confiée dans une interview accordée à Allociné sur les décors. Afin de produire un univers fidèle à l’apparence des villages locaux ils ont fait appel à deux espions infiltrés en Irak qui ont ramené des photos, ils ont visionné les collections particulières des conseillers irakiens et des figurants. La chef décoratrice Catherine Hardwicke explique ceci : "Nous disposions, bien sûr, de quantité de vidéos fournies par CNN, mais elles ne nous renseignaient pas sur le style et l’apparence des villages locaux. Quant aux archives des bibliothèques d’architecture, elles étaient datées et de peu d’utilité”.