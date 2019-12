Un film pour dynamiter les préjugés, avec Christian Clavier et Chantal Lauby

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? - Bande-annonce - 08/02/2018 Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu ? - Sortie le 16 avril 2014 Un film de Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan Pour plus d'informations, de vidéos ou de bande annonce sur Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu ? et commander vos e-billets, rendez vous sur http://www.cinemasgaumontpathe.com/films/qu-est-ce-qu-on-fait-au-bon-dieu/ L'histoire de Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu ? : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique...