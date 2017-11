Un bêtisier de stars pour la centième de Tellement Ciné !

Chaque semaine, l’équipe de Tellement Ciné interviewe des stars de tous horizons. Souvent, ça se passe bien. Et parfois… moins. Du coup, on s’est dit qu’à l’occasion de la centième émission, on allait vous proposer les images de tout ce que vous n’avez pas vu dans l’émission !

Edouard Baer qui interrompt une interview pour manger, Gérard Jugnot qui se prend une perche sur la tête ou encore Christian Clavier qui parle de ses cheveux, tout ça et bien plus encore c’est à voir le mardi 7 novembre à 22h45 sur La Deux.

Et pour vous faire patienter, on vous offre les premières secondes de ce bêtisier spécial stars !