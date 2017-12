Tueurs : Casting d'exception pour polar survitaminé

Une idée de départ intrigante pour un polar qui s'aventure aussi sur le terrain du film de genre. Et c'est presque une première pour un film belge francophone ! Alors qu'au nord du pays, le cinéma flamand a toujours cultivé son amour pour les films musclés, que ce soit du côté du réalisateur Erik Van Looy (De Zaak Alzheimer, Loft et De Premier) ou plus récemment dans l'ombre du film policier bilingue de Nabil Ben Yadir (Dode Hoek/Angle mort), mis à part l'oeuvre de Fabrice Du Welz, le sud du plat pays est plus culturellement marqué par l'essor du cinéma social.

Et Tueurs pourrait bien être LE film belge qui va peut-être réconcilier le grand public francophone avec son cinéma. Il en a tout le potentiel. C'est efficace et très maîtrisé, mais sans esbroufe, avec du fond et une atmosphère 100% belge. L'histoire est crédible, haletante et très prenante. François Troukens vient d'entrer avec son premier film (co-réalisé avec Jean-François Hensgens) dans la liste des réalisateurs belges qui comptent !