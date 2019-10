Tu connais le sens du mot "Némésis" ?

Non ? Alors regarde la Deux ce samedi 26 octobre à 21h05. Mais attention : “Toute action entraîne une réaction… et une réaction de manouche, ça fait mal !”

Les fans l’auront deviné, on parle bien de “ Snatch ”, ce film complètement survolté avec Brad Pitt, Jason Statham et Benicio Del Toro .

Après "Arnaques, crimes et botanique", Guy Ritchie nous plonge une nouvelle fois avec “Snatch” dans le milieu du crime et de la violence, mais avec une bonne dose de dérision et de folie !