Trotinettes, le nouveau far-west ?

François Mazure vous emmène en ville où règne parfois l'anarchie avec l'arrivée des véhicules de mobilité douce. Qu'on soit en voiture, à scooter, à vélo, ou même à pieds, circuler dans certaines villes est devenu un enfer. Un véritable Far west moderne.

La route est saturée, se déplacer relève du parcours du combattant. Dans ce climat de tension permanente, la guerre est déclarée entre usagers de la route. Incivilités, agressions, des comportements dangereux qui peuvent avoir de graves conséquences. Les plus vulnérables, ce sont les piétons.

Entre les Smombies, ces accrocs du téléphone qui ne font plus attention à leur entourage, et les piétons victimes de chauffards, dans la capitale française, un mort sur deux sur la route est un piéton. Les cyclistes sont, eux aussi, en première ligne des accidents graves: 630 blessés en 2018.

Et ce chaos urbain n'est pas prêt de s'arrêter. Surtout avec l’apparition de nouveaux moyens de transports comme la trottinette, qui peut rouler jusqu'à 25 kilomètres/heure. Déjà plusieurs décès à travers le monde. Entre ceux qui ne respectent plus les lois et les inconscients qui ne sont pas vigilants, immersion dans la jungle urbaine, où la loi du plus fort règne.

Un documentaire de Khaled Senoussi à voir dans DOC SHOT le jeudi 13 février à 22h45 sur La Une.