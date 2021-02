Trois choses à savoir sur Michèle Bernier, de retour dans la saison 6 de "La Stagiaire"

La comédienne fait son grand retour dans la saison 6 de la série à succès "La Stagiaire". L’occasion pour nous de revenir sur le parcours de l’actrice, sa famille et ses prises de position.

Elle a commencé sa carrière sur les planches

Après avoir fait des études de droit, Michèle Bernier se redirige vers le théâtre et s'inscrit au Cours Viriot pendant deux ans. Elle écume ensuite les cafés théâtres parisiens se forgeant une petite expérience. En 1982, elle rejoint Le Petit Théâtre de Bouvard, émission télévisée humoristique française ayant notamment accueilli Muriel Robin, Bruno Gaccio (qui deviendra le mari de Michèle Bernier), Jean-Marie Bigard ou encore Laurent Baffie. C’est grâce au Bouvard que l’actrice rencontre Isabelle de Botton et Mimie Mathy. Les trois comédiennes se lient d’amitié et forment un trio d’humoristes baptisé Les filles. Elles enchaînent les succès sur scène comme Existe en 3 tailles en 1988 et Le gros n’avion en 1991. L’aventure dure sept ans et le trio se sépare finalement en 1993, chacune des comédiennes convoitant une carrière solo.

Sa fille est aussi actrice

Née en 1987, Charlotte Gaccio (fille de Bruno Gaccio et de Bernier) suit les traces de sa mère. Elle débute sa carrière d’actrice en 2013 dans le téléfilm J'adore ma vie de Stéphane Kurc. Depuis, on l’a notamment vue dans Interventions, Scènes de ménage ou le téléfilm Meurtres dans le Jurat de la célèbre collection Meurtres à. Depuis 2016, elle interprète Aurélie Schneck, la jeune professeure de Français, dans la série Sam. Elle a également réalisé un documentaire qui dénonce la grossophobie : l’excellent "Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros ?" diffusé chez nous en février 2020.

Elle prend régulièrement la parole contre l’âgisme

À 64 ans, Michèle Bernier est l’une des (trop) rares actrices françaises de cet âge à tenir un rôle principal dans une série populaire. Bien consciente de sa position, l’actrice se confie régulièrement à ce sujet en interview, comme ici en novembre 2019 lors d’une rencontre avec un journaliste de La Dernière Heure : "Au cinéma, s’il y a une femme de plus de 50 ans, c’est le sujet du film ! Dans la tête des gens qui font du cinéma, ces femmes-là ne font pas rêver. On ne tombe plus amoureux, ce ne sont pas des héroïnes. Mais on peut tout imaginer : on devrait avoir plus de liberté que cela. Dans les séries anglaises, il y a un vrai mélange physique. On ne recherche pas la beauté ni la perfection mais des personnages. Des gens qui portent quelque chose en eux. Et c’est ce qui fait leur succès d’ailleurs !". Et d’ajouter ensuite : "Ce n’est pas le physique ni l’âge qui comptent mais bien ce qu’on porte en soi" (La Dernière Heure, samedi 30 novembre 2019, page 9).

2 images Michèle Bernier dans la saison 6 de "La Stagiaire". © 2020/FRANCOIS LEFEBVRE / ELEPHANT STORY / FRANCE 3

La saison 6 de La Stagiaire continue ce jeudi 25 février avec deux épisodes inédits sur La Une et Auvio. Chaque épisode est disponible en replay sur Auvio pendant 7 jours. KO (épisode 3) Philippe Kramer, ancien joueur de boxe pro, dirigeait un club amateur où il entrainait de nombreux jeunes des quartiers populaires de Marseille. On l'a retrouvé mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Constance et Boris découvrent que cet homme était très apprécié par les familles des jeunes qu'il aidait à se construire via la discipline de la boxe. Mais est-ce ce qui l'a mené à sa perte ? Dans la lumière (épisode 4) Ce n'est pas tous les jours que l'on fait la découverte d'une nouvelle planète dans l'univers. C'est pourtant pour cela qu'Isaac Lanciaux est devenu depuis deux ans, un nom incontournable dans le monde de la recherche spatiale et astronomique. On vient de le retrouver mort au sein du planétarium de Marseille, où il travaillait sur sa découverte. Pas facile pour Constance et Boris d'orienter l'enquête sur la mort d'un homme qui avait de nombreux admirateurs, mais aussi beaucoup d'ennemis.