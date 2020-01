Très touchée, Malika Attar dit au revoir à l’émission “Devoir d’enquête"

2020, l’année du renouveau : les émissions “Devoir d’enquête” et “Questions à la Une” s’arrêtent pour faire place à une nouvelle offre. A sa tête Justine Katz la spécialiste terrorisme de la RTBF, Sébastien Nollevaux sera le producteur, Sylvie Chevalier l’éditrice et François Lizen l’éditeur.

A la fin de cette émission, Justine Katz nous explique le futur de l’investigation : “Mercredi soir sur La Une restera une soirée consacrée à l’enquête et à l’investigation. Les équipes de Devoir d’enquête rejoignent celles de Question à la Une et de la rédaction info de la RTBF pour former ensemble une cellule d’investigation. Ces enquêtes seront désormais diffusées sur l’ensemble de nos plateformes linéaires et digitales (en radio, en TV et sur le Web).