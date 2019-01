Très émue, Françoise remporte 8000 € !

Extrait de Les Associés Les Associés, c'est grand quiz présenté par Sara de Paduwa lors duquel s'affrontent quatre candidats, venus des quatre coins de la Belgique. Le jeu se déroule en cinq manches dans lesquelles on joue avec les mots et les connaissances générales: " L'escalade ", un jeu de rapidité et de concentration qui nécessite un sérieux sang- froid. " La bonne année ", où l'on joue avec les dates et les événements qu'il faut relier entre eux. " L'intrus ", où un mot ne doit surtout pas être prononcé sinon vous quittez le jeu. " Les Penalties ", en demi-finale, où comme pour les tirs au but au foot, il faut marquer le plus de points pour atteindre la finale. " La guillotine ", la finale, où il faut trouver le mot mystère. Et attention, chaque erreur peut coûter très cher ! Au terme de la finale, le candidat qui remporte l'épreuve gagne le montant de la cagnotte et devient champion.