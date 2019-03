Tout le Baz'Art : Full Jazz à Edimbourg et documentaire "La place de l'homme"

Pour son premier film, la jeune réalisatrice Coline Grando lève un voile sur un sujet jusqu'alors très peu abordé au cinéma, quasi tabou : la place des hommes confrontés à une grossesse non prévue, non désirée, et souvent interrompue. Elle donne la parole à cinq hommes, âgés de 20 à 40 ans, dans un dispositif simple, un entretien face caméra sur fond blanc. Ils vident leur sac, expriment leurs sentiments, leur ressenti face à cet événement. Une démarche et un angle de vue originaux qui permettent une remise en question de la place de l'homme dans les relations hommes-femmes d'aujourd'hui. Pour préparer son film, Coline Grando a rencontré cinquante hommes en tout, dont dix-huit ont accepté d'être filmés. Elle n’en a gardé que cinq au montage, mais leur parole nue est magnifique et témoigne avec justesse du désarroi des hommes d’aujourd’hui en quête désespérée de repères.