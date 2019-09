Tout le Baz'Art de Stéphane De Groodt

Comédien, producteur, scénariste, réalisateur, il a un parcours des plus multiples : petits métiers, Ligue d’impro, course automobile, cinéma… Il a joué aux côtés de Frank Dubosc, Florence Foresti, Isabelle Carré et Louise Bourgoin, et est l’auteur de la célèbre série "File dans ta chambre". Hadja Lahbib l’emmène dans différents lieux bruxellois qui lui parlent.

Stéphane De Groodt, comédien, réalisateur et humoriste belge, est le premier invité de Tout le Baz’Art.

Il emmène Hadja Lahbib sur la piste de son parcours, dont l’itinéraire est le fruit d’une obstination sans borne. Cela commence à la Bogaerts International School où il a passé son jury central. Puis direction Le Perroquet, restaurant de pitas proches du Sablon, dont le patron l’a aidé à mettre le pied à l’étrier comme pilote automobile. Retrouvailles avec Alain Leempoel et Marie-Paule Kumps au Théâtre des Galeries où il a brillé à la Ligue d’impro. Passionné de Street Art, il ne pouvait manquer de visiter le MIMA, reçu par son grand ami Michel de Launoit.

Il prendra aussi le volant dans une Renault Alpine dernier cri, sur le circuit de Nivelles, en compagnie du pilote Pascal Witmeur.

