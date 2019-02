Tout le Baz'Art de Nathalie Uffner + Le Doc "Ongles rouges "

Première diffusion sur ARTE le dimanche 17 février à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 21 février 24h25 et sur la Trois, uniquement le doc, le lundi 18 février, 23h45.

Nathalie Uffner, la dynamique directrice artistique du Théâtre de la Toison d’Or, le TTO pour les intimes, reçoit Hadja Lahbib dans ce haut-lieu bruxellois de l’humour en pleine répétition de sa nouvelle pièce, " Sisters ", qu’elle met en scène et joue en compagnie de Julie Owens et d’Odile Matthieu ; étape au musée juif pour visiter la très belle expo du photographe de l’agence Magnum, Léonard Freed, avec sa directrice Pascale Falek-Alhadeff ; halte au resto d’inspiration asiatique Old Boy avec ses deux jeunes patrons, John et Xavier ; et puis, causer fringues pour un prochain spectacle dans une boutique d’Ixelles avec Ségolène " Façon Jacmin ", la reine du denim, découvrir les figurines de Justin Lalieux, multi-artiste qui se cherche, et finir sur scène au TTO avec ses complices et son trac pour la première de " Sisters ".