Tout ce qui vous attend cet été sur la RTBF !

On commence notre exploration des programmes avec La Une et la compétition très attendue cet été, le Tour de France. Une année particulière puisque le Grand Départ aura lieu à Bruxelles, 50 ans après la première victoire d’Eddy Merckx. La rédaction sera très active et les 21 étapes seront à suivre en direct sur La Une, mais aussi en radio sur Vivacité, sur le web et Auvio. A suivre du 4 au 28 juillet.