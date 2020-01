"Toto le héros" : une perle du cinéma belge

“Toto le héros” montre à travers des flash-back un vieil homme du nom de Thomas Van Hazebrouck (Toto) se souvenant de la vie apparemment sans éclat qu’il a menée et imagine comment les événements auraient pu tourner différemment. Depuis l’âge de huit ans, Thomas est persuadé – à tort ou à raison – d’avoir été échangé par erreur à sa naissance avec un autre bébé, son voisin Alfred Kant. La jalousie ressassée à l’égard de cet homme mieux loti lui a gâché toute son existence, parfois avec des conséquences tragiques pour ses proches. Il ne songe qu’à se venger et envisage même de tuer Alfred. Pourtant Thomas trouvera sur le tard une manière plus originale de donner un sens à sa vie.