Tom Hanks très ému aux Golden Globes 2020

Alors que l’acteur vient d’être sublimement récompensé, La deux vous propose de le retrouver dans une soirée sous le signe de la romance le 9 février . “Vous avez un message” avec Tom Hanks et Meg Ryan ouvre le bal. Puis “50 nuances de Grey” sorti 16 ans plus tard avec Jamie Dorman et Dakota Johnson clôturera ce bon moment.

La deux vous propose une soirée remplie de love, une petite semaine avant la Saint-Valentin, ça tombe à pic non ? On commence à 20h05 avec l’histoire des prémices d’une relation virtuelle et on enchaîne avec un film beaucoup plus charnel à 22h25.