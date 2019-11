Tom Hanks : son surprenant côté sombre révélé dans une interview

Tom Hanks, c’est un peu le sympathique “monsieur-tout-le-monde" d’Hollywood. C’est le gars qui n’hésite pas, par exemple, à interrompre le tournage de “Anges et Démons” et à dégager le passage pour permettre à une épouse et son père de rejoindre la chapelle. C’est aussi celui qui est du genre à donner un pourboire de 20 $ aux scouts et puis de faire des selfies avec les passants pour les inciter à faire de même. Et c'est celui qui arrive à l’heure aux interviews, ce qui a le don d’étonner Taffy Brodesser-Akner - la journaliste du “New York Times” – habituée à attendre parfois durant plus de 4h des célébrités systématiquement en retard.