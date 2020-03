Tom Hanks et sa femme diagnostiqués positifs au coronavirus

Tom Hanks a donné des nouvelles il y a quelques heures sur Instagram. Il remercie les personnes qui prennent soin de lui et de sa femme, il explique qu’ils sont soignés et ne transmettent le virus à personne d’autre. D'ailleurs, l'Opéra de Sydney a été désinfecté après leur passage samedi. “Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela, suivre les conseils d’experts et prendre soin les uns des autres et de nous, non ?” découvrez ses propos juste en dessous.