Tom Cruise est en forme dans votre soirée VIP

Vous avez l’habitude de voir de belles séquences d’adrénaline dans ce genre de films d’action et bien Tom Cruise a vraiment réalisé la cascade sur la photo. Il était attaché sur un avion qui s’est envolé à plus de 800 mètres du sol et à 300km/h. Le cascadeur qui a sécurisé et supervisé la scène explique dans une vidéo coulisse que "normalement, on ne suspend pas une star à plusieurs millions de dollars à l’extérieur d’un avion, mais Tom y tenait absolument” l’acteur voulait vivre des frissons mais cette action aurait pu être réalisée en post production sur un fond vert pour plus de sécurité. A découvrir ici :