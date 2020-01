La véritable histoire de la momie de Rascar Capac d'Hergé

Patrick Weber lève le voile sur le mystère de la momie Rascar Capac ! Mais qui est cette fameuse momie de Hergé dans "les 7 boules de cristal" et "les secrets du temple du soleil" ? Cette momie a fasciné Hergé lorsqu'il la découvre en 1929. Mené comme une enquête policière, le documentaire de Frédéric Cordier vous emmène sur le terrain, en Belgique, en France, au Chili et au Pérou.

On y suit Serge Lemaitre, archéologue et conservateur des Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles qui va tenter de percer les origines et de révéler la véritable histoire notamment grâce aux scanners de l'hôpital universitaire de Bruxelles.

A noter que les studios Hergé et la fondation Moulinsart ont été emballés par ce projet ! Et le réalisateur a pu ainsi bénéficier d'archives écrites et dessinées de Hergé, d'animatiques performantes qui viennent ponctuellement replonger le spectateur dans l'univers de Tintin. L'objectif étant de conter une fantastique aventure scientifique faisant référence à notre imaginaire d'enfant...

"Tintin et le mystère de la momie de Rascar Capac", un documentaire de Frédéric Cordier

