"Thomas Meunier, tôt ou tard" : l’histoire d’un football en dehors des sentiers battus

A l’approche de l’Euro, la Belgique est face à son destin. La Une vous propose de découvrir le portrait inédit du Diable Rouge Thomas Meunier, dans une coproduction documentaire RTBF.

Son parcours est une anomalie des temps modernes. Une exception culturelle dans un foot formaté aux centres de formation les plus réputés. C’est l’histoire d’un homme qui a atteint les cimes alors que la route lui a été longtemps barrée, voire inaccessible.

Lui, l’enfant de Saint-Ode, petit village ardennais coincé entre Saint-Hubert et Bastogne, qui a su se faire une place au sein d’un des cercles les plus prestigieux et médiatisés d’Europe, le Paris-Saint-Germain.

De Bastogne à Paris. De Virton au PSG. Du renvoi du centre de formation du Standard à l’âge de 13 ans au podium de la Coupe du Monde 13 ans plus tard. Des bacs de bière du foot amateur aux vestiaires des Neymar, Cavani, ou Eden Hazard. Des payes de l’usine peu après la majorité aux salaires de l’élite du foot international. C’est l’histoire d’un homme qui n’aurait jamais dû se retrouver là, assis aux côtés des plus grandes stars du foot mondial. C’est l’histoire d’un autre football. Un football qui nous balade hors des sentiers battus.