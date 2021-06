Thomas Meunier : Le Diable Rouge sous le feu des projecteurs

Thomas Meunier, confiant pour la suite : "Il faut une belle armada offensive pour nous vaincre" -... Entré au jeu à la place du malheureux Timothy Castagne, victime d’une double fracture de la pommette, Thomas Meunier s’est montré décisif avec un but et une passe décisive pour Romelu Lukaku dans la victoire face à la Russie (3-0). Le latéral droit s’est présenté très fatigué à notre micro à la fin du match : "Ça fait un moment qu’on pense à cet Euro et voilà on y est. Toute cette excitation… ça pèse psychologiquement. Je suis éreinté car je ne m’attendais pas à entrer si subitement, et puis la Russie nous a fait pas mal courir en deuxième mi-temps. On était un peu plus passif, on leur a laissé trop d’espace mais on a bien géré le match".