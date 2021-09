Thibault de Montalembert en père désemparé dans "L'Absente", votre nouvelle série inédite

L'acteur français casse son image de chic bourgeois parisien (Dix Pour Cent) et démontre toute sa vulnérabilité dans L'Absente, nouvelle série inédite à découvrir sur La Une et Auvio dès le mardi 14 septembre.

Neuf ans après la disparition de la petite Marina, ses parents espèrent encore douloureusement son retour. Leur "vœu" est exaucé lorsqu'une jeune inconnue (Salomé Dewaels) est percutée par une voiture et finit à l'hôpital. Elle ne se souvient de rien, mais ressemble trait pour trait à la fillette disparue. Si sa mère (Clotilde Courau) est enthousiasmée par ce retour, son père (Thibault de Montalembert) doute : est-ce bien là sa fille ? Des éléments de plus en plus troublants viennent le conforter dans son incertitude.