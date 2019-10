The Voice Kids : comment assister aux Blind auditions ?

Tenez-vous prêts ! Les places pour les auditions à l’aveugle de The Voice Kids seront bientôt mises en vente…

Envie d’écouter et d’applaudir nos jeunes Talents en direct depuis le studio de Média Rives ? Rien de plus simple ! Venez assister aux enregistrements des Blinds Auditions en réservant vos places en ligne. Elles seront mises en vente le lundi 7 octobre à 20h.

Pour cela, une seule adresse : www.rtbf.be/ticket

Les enregistrements auront lieu les 30 et 31 octobre et 1er novembre à Liège.

Venez découvrir avant tout le monde les futurs Talents de The Voice Kids… mais aussi la réaction de Vitaa, Slimane et Matthew Irons face aux voix des Kids âgés de 8 à 14 ans.

Ils nous ont déjà prévenus, cette année sera différente ! Matthew a promis une approche beaucoup plus fun, de même que Vitaa et Slimane qui comptent se montrer plus doux et pédagogues que jamais.

Tous trois annoncent déjà de belles surprises…