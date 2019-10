The Voice Kids : réservez vos places pour les Blinds

Envie d'assister aux Blinds de The Voice Kids ? Voici comment obtenir votre précieux sésame.

Les auditions terminées, place à la deuxième étape de la compétition et non des moindres, les Blind Auditions.

Les 30 et 31 octobre et le 1er novembre, le studio 40 de Média Rives accueillera, à nouveau, les célèbres fauteuils rouges des coachs et leur buzzer...mais surtout de nouveaux Talents, âgés de 8 à 14 ans, qui tenteront de faire partie de la team Slimane, Vitaa ou Matthew Irons.

Envie de vivre cette expérience "en vrai" ? Rendez-vous sans plus tarder sur rtbf.be/ticket ce lundi 7 octobre à 20h et réservez vos places pour faire partie du public lors de l'enregistrement.

Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde...