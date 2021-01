The Voice Belgique: Loïc Nottet se raconte en musiques et émotions dans Label

Quand Typh Barrow imite les autres coachs - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions (2/16)... Même si la neuvième saison de The Voice Belgique a débuté il y a seulement une semaine, Typh Barrow connait déjà ses nouveaux collègues coachs par cœur et elle l'a prouvé. En effet, Loïc Nottet, BJ Scott et Henri PFR se sont retournés sur la prestation de Mathias, qui a repris un titre du groupe Nothing But Thieves. Typh était donc la seule à ne pas avoir buzzé. Elle a sauté sur l'occasion pour devancer ses collègues coachs et imiter leurs réactions. Les arguments habituels d'Henri, l'accent et les expressions de BJ, les excuses de Loïc... ils ont tous été imités à la perfection par la chanteuse de "Aloha". Une séquence qui a beaucoup fait rire les trois autres coachs.