The Voice Belgique : Henri PFR partage ses émotions musicales dans Label

Les coachs ouvrent la saison 9 avec 'Blinding Lights' de The Weeknd - The Voice Belgique -... Vous rêviez de les voir ensemble ? BJ Scott, Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet sont les quatre coachs de la neuvième saison de The Voice Belgique. Ensemble, ils ont choisi d'interpréter 'Blinding Lights' de The Weeknd sur la scène des Blind Auditions. En 2020, la chanson a atteint la première place des hit-parades en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, en Israël, en Norvège, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. Une chanson qui a marqué cette dernière année et qui marque également le début de cette saison exceptionnelle de The Voice Belgique. On vous aura prévenu, cette nouvelle saison vous réserve de nombreuses surprises !