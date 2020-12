The Voice Belgique : BJ Scott partage ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet. Si on vous dit "The Voice Belgique", vous pensez très certainement BJ Scott. Et c’est bien normal. Depuis les débuts de l’émission en 2011, la chanteuse belgo-américaine incarne le télécrochet musical. Après une courte pause, BJ Scott se réinstalle dans son siège de coach pour une neuvième saison de folie. Aux côtés de Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet, l’artiste viendra dispenser une nouvelle fois ses précieux conseils.

BJ Scott chante avec ses Talents - The Voice Belgique - 10/04/2018 Pendant le quatrième Live de la saison 7 de The Voice Belgique, BJ Scott a choisi le titre "Many Rivers To Cross" de l'artiste américain Jimmy Cliff pour partager la scène avec ses trois derniers Talents.

Blues, country, rock Impossible de résumer BJ Scott à son rôle de coach dans The Voice. Née en Alabama, elle intègre la chorale de son église à six ans. Pour elle, la musique a toujours été sacrée. À 21 ans, elle fait ses bagages direction la Belgique qu’elle ne quittera plus jamais. C’est d’ailleurs ici que sa carrière décolle réellement. Et quelle carrière ! Spectacles, albums, émission de radio (Classic21), de télé (Plan Cult), BJ Scott est désormais un visage iconique de la scène culturelle belge. "Entre confinés" avec BJ Scott - 08/04/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plan Cult en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

À l’aube du lancement de la nouvelle saison de The Voice, impossible pour Label de ne pas recevoir tous les coachs. En bonne doyenne de l’émission, BJ Scott ouvre le bal et nous confie les musiques qui ont marqué sa vie et sa carrière. Le morceau que vous écoutez avant de monter sur scène ? Killing in the name – Rage Against The Machine La chanson l’a plus reprise dans The Voice ? Riptide – Vance Joy La chanson d’un artiste de la FWB que vous voudriez mettre en avant ? Self Love – Lubiana La meilleure chanson à chanter en karaoké ? Bohemian Rhapsody – Queen Votre chanson pour faire l’amour ? Lightning – Amilia K Spicer

Label x BJ Scott - Label - Épisode 13 (13/30) - 27/12/2020 Dans Label, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous présentent leurs sources d'inspiration et leurs émotions musicales. Label, c'est aussi un incubateur de jeunes talents. Chaque artiste met en lumière une jeune pousse qui lui est chère et nous fait découvrir les talents de demain.