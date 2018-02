The Shape of Water, le grand favori des Oscars !

Déjà auréolé du Golden Globes du meilleur réalisateur, Guillermo Del Toro est surtout le grand favori des Oscars cette année. Présent dans pas moins de 13 catégories, The Shape of Water a devant lui une route toute tracée pour rafler la mise dans les catégories les plus prisées de célèbre cérémonie de remise de prix. On le retrouve en vrac nommé comme meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure actrice pour Sally Hawkins, meilleure actrice dans un second rôle pour Octavia Spencer et meilleur acteur dans un second rôle pour Richard Jenkins. Et même s'il ne rapporte rien, le film a déjà gagné le cœur du public et es critiques...