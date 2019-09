Suzane " Laisse tomber les filles " pour Décibels…

France Gall - Laisse tomber les filles (1964) HD 720p - 03/09/2019 Version HD Version: http://www.youtube.com/watch?v=JVA670WKAQc&fmt=22 Version HD 720p pouvant être jouée en mode plein écran. Nice 720p HD version can be splashed full screen. Version HQ Version: http://www.youtube.com/watch?v=JVA670WKAQc&fmt=18 Version HQ 270p - Good 270p HQ version. ________________________________________ En 1964, France Gall chante «Laisse tomber les filles». Serge Gainsbourg en est l'auteur et le compositeur. Elle est accompagnée par Alain Goraguer et son orchestre. Alain en est aussi l'arrangeur. Support : Super 45T PHILIPS 434.949 BE Date de sortie : Août 1964 ________________________________________ In 1964, France Gall sings "Laisse tomber les filles". Music and lyrics by Serge Gainsbourg. Alain Goraguer (the arranger) and his band back up young France on this recording. Media: 45 EP PHILIPS 434.949 BE Release date: August 1964 ________________________________________ Paroles / Lyrics [ Merci à / thanks to : http://polichinelle777.free.fr ] Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on laissera Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleurera Oui j'ai pleuré mais ce jour là Non je ne pleurerai pas Non je ne pleurerai pas Je dirai c'est bien fait pour toi Je dirai ça t'apprendra Je dirai ça t'apprendra Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Ça te jouera un mauvais tour Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Tu le paieras un de ces jours On ne joue pas impunément Avec un coeur innocent Avec un coeur innocent Tu verras ce que je ressens Avant qu'il ne soit longtemps Avant qu'il ne soit longtemps La chance abandonne Celui qui ne sait Que laisser des coeurs blessés Tu n'auras personne Pour te consoler Tu ne l'auras pas volé Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on laissera Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleureras Non pour te plaindre il n'y aura Personne d'autre que toi Personne d'autre que toi Alors tu te rappelleras Tout ce que je te dis là Tout ce que je te dis là