Suzane : " Je veux faire la même chose qu'Elvis "

DECIBELS - Interview long format - Suzane (9/16) - 01/09/2019 Suzane se confie dans l’interview long-format et répond aux questions de Marie Frankinet. Comment est-t-elle passée de la danse à la chanson… Après 15 ans de danse au conservatoire, elle ressent le besoin de se libérer et finalement c’est son père qui va la pousser à prendre des cours de chant. Suzane nous parle également de ses influences musicales, de son passage d’Avignon à Paris, de sa première chanson, etc…

Pourquoi Paris ?

Originaire d’Avignon, c’est lors d’un voyage dans la capitale française avec ses parents à 7 ans suite à un arrêt devant l’Opéra Garnier que la petite Suzane de l’époque s’est jurée de venir un jour habiter Paris.

Je veux faire la même chose qu’Elvis

Après ses études, Suzane travaille à Montpellier dans une sorte de " Diner " américain. Dans le restaurant, il y a des télés partout et Elvis Presley passe en boucle. Au bout d’un an et demi, pour Suzane c’est clair : " C’est ça que je veux faire. Je veux faire la même chose qu’Elvis ". C’est là qu’elle a déposé les burgers et a acheté son billet de train pour Paris.

La suite, c’est un premier titre " Dans la foule ", et l’envie de raconter ce qu’elle voit…

J’aime bien regarder les autres, je ne peux pas parler que de moi dans mes chansons

Dans son titre SLT, elle avait vraiment envie de retranscrire la sensation qu’on a quand on se fait agresser dans la rue. "Les mots sont très violents parfois. Je voulais qu’on ait cette sensation d’être dérangé."

Au moment de la vague #Metoo, Suzane était encore serveuse. " J’entendais tout le monde débattre du sujet, mais je ne pouvais pas y prendre part… Donc la seule solution c’était de sortir ma plume et d’écrire cette chanson ".