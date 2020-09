Sur les routes mythiques de France : La route du Pays Lyonnais avec Eric-Emmanuel Schmitt

A bord de son van, Nathalie Schraen-Guirma sillonne les routes du Pays Lyonnais en compagnie de son invité, l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt., un enfant du pays.

Le voyage débute à Oingt, au cœur d’un paysage de collines et de vignes qui, sous le soleil, prend des airs de Toscane. Cette cité en pierres dorées est particulièrement appréciée par l’écrivain. Cap ensuite sur un haut lieu de l'architecture moderne, La Tourette, couvent de renommée mondiale bâti par Le Corbusier et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Eric-Emmanuel est passionné de musique et de cuisine. À Lyon, ils découvriront les coulisses de L’Opéra de Lyon et de l’institut Paul Bocuse, deux joyaux de la capitale française de la gastronomie. Ils longeront ensuite le Parc régional naturel du Pilat jusqu’à Saint-Romain-en-Gal, pour visiter un site archéologique gallo-romain exceptionnel avant de terminer notre route sur la colline de Pipet qui surplombe le théâtre antique de Vienne, l'un des plus grands du monde romain.

